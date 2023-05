Das Venus-Pluto-Horoskop für die Waage

Als Waage halten Sie immer Ausschau nach interessanten Menschen. Und so sind Sie sicherlich nie wirklich alleine – und das wollen Sie auch gar nicht, denn Begegnung liegt in Ihrer Natur. Und auch Ihr Seelenpartner sollte ein umgänglicher Mensch sein, der anderen Menschen zugewandt ist. An seiner Seite verwandelt sich die Welt in ein großes Fest, an dem alle Ihre Freundinnen und Freunde teilhaben dürfen. An der Seite Ihres Seelenpartners treffen Sie auf viele interessante Persönlichkeiten, die Ihr Leben bereichern. Sie fühlen sich inspiriert und reich beschenkt.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Mit dir ist das Leben ein Fest, dessen strahlender Mittelpunkt wir sind. Gemeinsam feiern wir unsere Liebe.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix