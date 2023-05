Das Venus-Pluto-Horoskop für die Jungfrau

Der Seelenpartner der Jungfrau besitzt ein wesentliches Merkmal: Er stört nicht! Was so banal klingt, ist für Sie als Jungfrau nicht selbstverständlich. Sie gehören zu den empfindsamsten Zeichen des Tierkreises. Daher bringt Sie schon der leiseste Hauch aus dem inneren Gleichgewicht. In der Gegenwart Ihres Seelenpartners aber ist alles anders. Er fügt sich so nahtlos in Ihre eigene Welt und Sie in seine, dass es Ihnen wie ein Wunder erscheint. Es ist, als ob Sie nie ohne ihn oder sie gewesen sind. Es fühlt sich an, wie an einen großen und starken Baum zu lehnen, der immer für einen da ist – und Ihnen Halt gibt.

Ihr Seelenpartner-Geschenk: Du gibst mir den Halt, den ich brauche, um mich gewappnet für mein tägliches Leben zu fühlen.

Foto Social Media: iStock/kieferpix und iStock/cidepix