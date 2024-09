Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Löwe

Ihnen, lieber Löwe, kann man wahrlich nicht nachsagen, dass Sie nicht wissen, was Sie wollen. Ob beruflich oder privat – Sie setzen sich stets durch und bekommen, was und wen Sie begehren. Sie denken, es fehlt Ihnen nichts? Nun, der aktuelle Fische-Vollmond zeigt Ihnen, dass noch Luft nach oben ist. Er eröffnet Ihnen unerwartete, neue Liebesperspektiven, die Ihren gesteckten Lebensrahmen ordentlich ins Wackeln bringen. Wie gut, dass der Kosmos bereitsteht, um Sie durch dieses Durcheinander in friedliche Gefilde zu geleiten. In Ihren Träumen spricht er zu Ihnen und zeigt Ihnen den Weg zu einem ganz großen Liebesglück.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich öffne mich für neue Liebesperspektiven und lasse das Universum mein Herz leiten.“