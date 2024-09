Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Zwillinge

Sie, lieber Zwilling, sind eine lebendige Person. Doch diese Unbeschwertheit führt manchmal dazu, dass Sie den Fokus auf das Wesentliche in einer Partnerschaft verlieren. Der Fische-Vollmond bringt Ihnen wieder Klarheit darüber, was in Ihrem Liebesleben wirklich zählt. Sie erkennen, dass es so nicht mehr auf ewig weitergehen kann, dass Ihrem Leben ohne eine tiefe Seelenbindung etwas Wesentliches fehlt. Die feinen Schwingungen des Fische-Vollmonds am Mittwoch lassen Sie genau spüren, dass es an der Zeit ist, Ihr eigenes Glück in den Mittelpunkt zu stellen – auch wenn das nicht alle in Ihrem Umfeld zufriedenstellt.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich richte meinen Fokus auf wahre Seelenverbindungen und stelle mein Glück in den Vordergrund.“