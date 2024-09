Das Vollmond-Horoskop für die Woche ab dem 16.09.24: Sternzeichen Krebs

Gern hält man Sie, lieber Krebs, für zu weich für diese Welt. Es stimmt, dass Sie oft besser für Ihre Liebsten sorgen als für sich selbst und sich lieber in eine Traumwelt zurückziehen, anstatt Ihre eigenen Bedürfnisse nach Liebe und Zärtlichkeit von Ihrem Partner einzufordern. Doch damit ist dank des Fische-Vollmonds Schluss! Es ist an der Zeit, Ihren Liebsten mutig Ihre wahren Gefühle zu offenbaren. Was haben Sie zu verlieren? Entweder stoßen Sie auf fruchtbaren Boden – oder Sie erkennen, dass der richtige Partner noch nicht an Ihrer Seite steht. Seien Sie sicher: Diese Woche könnten Sie ihm begegnen.

Ihr persönliches Mondmantra:

„Ich stehe mutig zu meinen Gefühlen und öffne mich für die Liebe, die ich verdiene.“