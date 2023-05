Die wunderbaren Uranus-Tage für den Stier

Vor Überraschungen würden Sie am liebsten Reißaus nehmen. In einer idealen Stier-Welt soll alles immer so bleiben, wie es ist. Natürlich wissen auch Sie, dass das am Ende des Tages ein frommer Wunsch ist. Aber Sie legen es nicht darauf an. Risiko jeglicher Art wollen Sie vermeiden. Der aktuelle Uranus-Einfluss ist Ihnen daher suspekt. Dabei gibt es gerade durchaus Ideen, die ein Quäntchen Glück brauchen könnten. Sie würden sich dann schneller und leichter verwirklichen. Überlegen Sie: Unter diesen Konstellationen können Sie nicht verlieren. Wagen Sie es also und packen Sie die nächste gute Gelegenheit beherzt beim Schopfe.

Ihr Uranus-Impuls: Ich versuche mein Glück und öffne mich bereitwillig dem kosmischen Impuls der Überraschung.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/fcscafeine und Redaktion Astrowoche.de