Die wunderbaren Uranus-Tage für die Zwillinge

Als Zwillinge-Geborene brauchen Sie Überraschungen, denn Sie sind neugierig und immer auf der Suche nach etwas, dass Sie noch nicht gesehen haben. Wenn das Unvorhersehbare in der Luft liegt, dann sind Sie hellwach. Doch zur Zeit sind Sie „überraschungsmüde“. Die Erlebnisse der letzten Wochen ließen Sie viele Gewissheiten infrage stellen. Das ist für den beweglichen Zwillingetyp an sich kein Problem, aber wenn es gehäuft auftritt, dennoch verwirrend. Trotzdem kein Grund, jetzt die Scheuklappen aufzusetzen. Das, was Sie vorhaben, bekommt durch die aktuellen Konstellationen in einem positiven Sinne neuen Schwung – und gelingt leichter.

Ihr Uranus-Impuls: Ich öffne mich dem Unwägbaren und erhöhe so die Chancen auf meinen Erfolg im Hier und Jetzt.

