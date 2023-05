Uranus im Transit zur Geburtsvenus: Wenn die Liebe wie ein Blitz einschlägt

Uranus im Transit zu unserer Geburtsvenus kann zu einer gewaltigen Explosion in unserem Gefühlsleben führen, vor allem, wenn es sich eben um die spannungsgeladenen Transite des Uranus zur Venus handelt. Man darf durchaus behaupten, dass die Sprengkraft von Uranus auf das Liebesleben so gewaltig ist, dass jetzt all das passieren kann, was wir sonst niemals gewagt hätten oder was wir für völlig unmöglich gehalten hätten, dass es je eintrifft. Uranus ist eben immer für große Überraschungen gut, und wenn er Venus in Konjunktion, Quadrat oder Opposition herausfordert, umso mehr.

Möglicherweise verlieben wir uns in einen Menschen, den wir schon lange kennen und mit dem es bisher allenfalls freundschaftlichen Kontakt gab, ganz nach dem bekannten Song: „Tausendmal berührt, tausendmal ist nix passiert“. Oder es sind einfach nur scheinbar unpassende Verbindungen. Uranus zur Venus macht einfach alles möglich, schafft einen Kurzschluss zwischen Menschen, die sich vorher nicht einmal angeschaut hätten.

Das alles kann sehr gut und zumindest eine enorm wichtige Erfahrung sein. Schließlich sind unsere Auswahlkriterien oft von flachen Vorurteilen geprägt, die verhindern, dass wir eine glückliche Beziehung eingehen. Und: Wer echte Liebe erfahren will, muss lernen, Menschen mit dem inneren und nicht nur mit dem äußeren Auge zu sehen. Dennoch, man darf es nicht leugnen. Natürlich spielt das Äußere eine nicht unerhebliche Rolle; wer seinen Partner nicht gerne anschaut und „nicht riechen“ kann, führt im besten Falle vielleicht noch eine vernunftorientierter Beziehung, aber eigentlich keine mir einer Zukunftsperspektive.

