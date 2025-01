Der große Liebeskalender 2025 für die Jungfrau: Ihre hellen und dunklen Venus-Tage!

Liebe Jungfrau, Venus fordert Sie 2025 auf, den Perfektionismus beiseitezulegen. Nicht alles lässt sich planen, und die schönsten Momente entstehen oft dann, wenn Sie loslassen. In diesem Jahr könnten Sie sich in jemanden verlieben, der auf den ersten Blick gar nicht Ihrem üblichen „Idealbild“ entspricht, dafür aber Ihr Herz zum Leuchten bringt. Ihre Herausforderung heißt dann, sich auf diese unerwarteten Gefühle einzulassen, statt sie zu hinterfragen. Venus zeigt Ihnen, dass wahre Liebe nicht in der Perfektion liegt, sondern in der Fähigkeit, das Unvollkommene zu schätzen.

Gute Liebeszeiten:

18.01.2025 - 21.01.2025

20.05.2025 - 25.05.2025

10.09.2025 - 12.09.2025

25.11.2025 - 29.11.2025

Kritische Liebeszeiten:

03.03.2025 - 10.03.2025

22.07.2025 - 30.07.2025

18.09.2025 - 22.09.2025

01.12.2025 - 04.12.2025

Liebes-Mantra:

Ich öffne mich für die Schönheit unerwarteter Begegnungen und lasse die Liebe auf mich zukommen.