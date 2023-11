Der Neumond am 13. November 2023 führt 3 Sternzeichen auf die Überholspur!

Vom Neumond in Ihrem eigenen Zeichen können Sie nur profitieren, lieber Skorpion! Wenn Sie sich schon länger eine Veränderung in Ihrem Leben herbeisehnen oder nach neuen Abenteuern und Herausforderungen streben, dann erhalten Sie rund um den Neumond die beste Gelegenheit, um sich Ihre Wünsche zu erfüllen. Sie sind tief mit Ihrem Unterbewusstsein verbunden und spüren nun genau, was zu tun ist. Es ist auch gut möglich, dass jemand in Ihrem Umfeld Sie mit einer erfreulichen Nachricht überrascht, seien Sie gespannt.

Der Neumond-Tag eignet sich auch bestens dazu, um wieder ein größeres Augenmerk auf Ihre Gesundheit zu legen. Lassen Sie sich einmal gründlich untersuchen und nehmen Sie aufgeschobene Arztbesuche endlich wahr. Auch etwas Wellness oder eine wohltuende Massage bewirken nun wahre Wunder für Sie.

Das Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Skorpion