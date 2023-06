Der Schütze-Mond bringt 3 Sternzeichen ab 1. Juli 2023 das beste Wochenende!

Das Wochenende wird das beste seit langem, lieber Wassermann! Denn schon in den Samstag steigen Sie mit bester Laune ein. Mit dem Mond im Schützen strahlen sie am Morgen tolle Energien aus und inspirieren Ihre Mitmenschen. Sie stecken voller Interesse an Ihrem Umfeld und tun gerne etwas für andere. Ihre Begeisterung ist ansteckend! Gehen Sie abends mit Freund*innen aus. Egal ob ein entspannter Abend an der frischen Luft oder feiern im Club. Je mehr los ist, desto besser für Sie. Die Harmonie zwischen Ihnen und Ihren Freund*innen ist am Abend einmalig.

Auch der Sonntag hält gute Schwingungen bereit. Sie sehen durch den Mond im Schützen alles ganz locker und lassen sich nicht so schnell stressen. Nach dem ereignisreichen Vortag haben Sie am Sonntagmorgen viel Zeit, um sich zu entspannen. Genießen Sie die ruhigen Minuten! Gegen Mittag trifft es sich gut, etwas Ruhigeres mit Ihren Freund*innen zu unternehmen. Vielleicht ist eine Tasse Kaffee jetzt genau das Richtige? Am Sonntag werden Sie zu einer interessanten Erkenntnis kommen, die Ihnen bei zukünftigen Plänen weiterhelfen wird.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich am Sonntag mal nur Zeit für sich. Das Wochenende mit seinen Liebsten zu verbringen, kann anstrengender sein, als Sie glauben - so schön es auch ist. Ziehen Sie sich am Morgen in der Sonne oder am Abend im gemütlichen Bett mit einem Buch zurück und lassen sich fallen.