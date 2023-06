Vollmond im Juli 2023: Er führt die Sternzeichen zum Erfolg!

Das Sternzeichen Steinbock ist besonders zielstrebig und bodenständig. Es gehört dem Element Erde an und geht mit viel Durchsetzungskraft und Ehrgeiz durchs Leben. Befindet sich im Juli der Vollmond im Steinbock, dann können sich auch die anderen Sternzeichen über seine starke Energie freuen.

Dieser Vollmond wird vor allem positive Veränderungen im Bereich Karriere und Finanzen mit sich bringen. Er erinnert uns daran, dass harte Arbeit und Fleiß belohnt werden und lässt Ambitionen und Tatkraft erheblich wachsen. Sie sollten weiterhin an Ihren Zielen und Projekten arbeiten und sich von Verzögerungen oder Komplikationen nicht beirren lassen, dann wird sich der Erfolg mit großer Wahrscheinlichkeit bald einstellen. Das Sternzeichen Steinbock kann jedoch auch zum Workaholic mutieren und viele Ansprüche an sich und andere stellen. Übertreiben Sie es daher nicht und erlauben Sie sich auch, das Leben zu genießen.

Vollmond-Rituale: 5 Wege, die Kräfte des Mondes zu nutzen

Der Vollmond wird einigen Sternzeichen einen richtigen Energieschub verleihen und dazu anregen, die eigenen Lebensumstände zum Besseren zu verändern. Er lässt uns die eigenen Lebensumstände kritisch durchleuchten und sorgt für praktische Ideen und Erkenntnisse, die in die Tat umgesetzt werden sollten. Der Steinbock-Vollmond bietet tolle Chancen, denn er macht nachdenklicher und bringt uns dazu, unser bisheriges Leben zu hinterfragen. Daher können Sie die Zeit rund um den Vollmond optimal dafür nutzen, um alte Projekte endlich abzuschließen, Konflikte zu lösen und mehr Ordnung und Struktur im eigenen Heim zu schaffen.

Vor allem die Erdzeichen Steinbock, Stier und Jungfrau bekommen den Vollmond deutlich zu spüren. Sie blühen regelrecht auf und bekommen einen anderen Blickwinkel auf das Leben. Während Stiere angespornt werden, ihr volles Potenzial zu entfalten und womöglich sogar etwas Neues erlenen möchten, bringen Jungfrauen mehr Schwung in Ihr Privatleben und haben tolle Ideen für gemeinsame Unternehmungen mit Ihren Lieben. Steinböcke bekommen Liebe und Beruf erfolgreich unter einen Hut und sehen endlich ein, dass Sie sich auch mal Zeit nur für Ihr eigenen Wünsche und Bedürfnisse nehmen sollten.

Der Steinbock-Vollmond befindet sich zudem in einer Konjunktion zum Wasserzeichen Krebs, was für einen aufregenden Kontrast sorgt, aber auch ein paar Spannungen mit sich bringt. Krebse sind gefühlvolle und anhängliche Sternzeichen und stehen damit in einem harten Gegensatz zu den unabhängigen und praktischen Steinböcken. Diese Unterschiedlichkeit kann bei den anderen Sternzeichen zu widersprüchlichen Handlungen, Selbstzweifeln und Stimmungsschwankungen führen. Achten Sie daher ganz besonders darauf, in Ihrer Mitte zu bleiben und vertrauen Sie auf Ihre Intuition, dann wird der Steinbock-Vollmond ein positives Erlebnis für Sie.