Der Steinbock-Mond schenkt 3 Sternzeichen ab 26. August 2023 ein zauberhaftes Wochenende!

Dass das Wochenende am 26.08.2023 mit einem Mond im Schützen startet, gibt Ihnen guten Grund, es zunächst einmal langsam angehen zu lassen, lieber Krebs. Nutzen Sie diese erste Hälfte des Samstags, um mit Bedacht in die Entspannung zu finden. Am Nachmittag gibt es Ihnen ein gutes Gefühl, von Menschen umgeben zu sein. Das könnte ziemlich spannend werden.

Der Sonntag wird ein Tag der großen Gefühle. Gerade, wenn Sie in einer Beziehung sind, wird Ihnen das Liebesgeschenk der Sterne gefallen. Doch auch als Krebs, der noch auf der Suche nach seinem Herzblatt ist, werden Sie eine wunderbare Zeit haben. Sie schätzen jetzt insbesondere die Gesellschaft Ihrer Lieblingsmenschen. Werfen Sie einen Blick in Ihr Liebeshoroskop, um zu erfahren, nach welchen Sternzeichen Sie in den kommenden Wochen am besten Ausschau halten sollten.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Planen Sie ruhig schon für die neue Woche. Es werden aufregende Tage, an denen Sie unter anderem ein blauer Vollmond erwartet.