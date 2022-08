Der Vollmond im Sternzeichen Steinbock ist für einige Sternzeichen ein echtes Highliht. Doch drei Sternzeichen profitieren nicht von der Energien dieses Supermondes. Sie dürfen sich dagegen auf einen turbulenteren Tag einstellen. Wir verraten, was das im Detail für sie bedeutet.

Widder geraten ins Straucheln

Leider hat der Vollmond am Mittwoch nicht für alle Sternzeichen schöne Überraschungen im Gepäck. Für Widder wird dieser Tag eine echte Herausforderung. Egal, was sie auch anfassen, der Mond legt ihnen Steine in den Weg. Was ihnen da am besten hilft, ist ein gutes Maß an Disziplin. Dann können sie trotz allem ihre Aufgaben erledigen. Wenn doch einmal alles zu viel wird, sind Widder am besten mit einer entspannenden Atemübung und einer Tasse Kräutertee beraten. Auch dieser Tag wird ein Ende finden und dann verläuft alles wieder in geregelteren Bahnen.

Löwen werden unruhig

Eigentlich gehen Löwen mit einem gesunden Selbstbewusstsein durchs Leben und strahlen oft eine positive Stimmung aus. Doch am 13. Juli ist das anders. Der Vollmond verhagelt den Löwen die Laune und bremst sie darüber hinaus auch noch aus. Sie können sich darauf einstellen, dass an diesem Tag alles etwas länger dauert und mehr Aufmerksamkeit nötig ist, damit die Dinge auch wirklich so laufen, wie es gewünscht ist. Auch das Einschlafen fällt Löwen zuweilen schwer, denn der Vollmond wühlt auf und macht nachdenklich.

Waagen haben Stress

Am Morgen vor dem Vollmond ist für Waagen noch alles in bester Ordnung. Sie starten frohen Mutes in den Tag. Doch am Nachmittag wendet sich das Blatt. Dann sind die Energien des Mondes schon zu spüren, der für Stress sorgt und Hektik mit sich bringt. Waagen tun jetzt gut daran, alles etwas zu entschleunigen, bevor ihnen noch unglückliche Fehler unterlaufen.

Sollten sie am Abend auch mit Schlafproblemen zu kämpfen haben, dann hilft vielleicht ein heißes Bad, um den Körper zu entspannen und die Anspannung des Tages hinter sich zu lassen.

