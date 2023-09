Rückläufiger Jupiter ab 4. September 2023: Diese Herausforderungen und Chancen bringt er!

Normalerweise schürt Jupiter den Wunsch nach Geselligkeit und Gemeinschaft, doch wenn der gestreifte Planet rückläufig ist, wird das Gegenteil der Fall sein. Wir ziehen uns vermehrt zurück und brauchen viel Zeit für uns selbst. Manch einer wird sogar kontaktscheu und vermeidet es eher, unterwegs neue Bekanntschaften zu machen. Gönnen Sie sich ruhig die Zeit für sich und hören Sie ohne schlechtes Gewissen auf Ihre Bedürfnisse. Achten Sie nur darauf, nicht alle Kontakte zur Außenwelt abreißen zu lassen, das kann zur Einsamkeit führen.

Der Drang nach Veränderungen, wie neuen beruflichen Herausforderungen oder einem Ortswechsel kann mit dem rückläufigen Jupiter geweckt werden. Doch leider kommt man durch seine rückläufige Phase damit nur schleppend voran und hat oftmals das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Wenn Sie aber wirklich offen für Veränderungen sind und die Gelegenheiten beim Schopf packen, lässt sich auch unter den rückläufigen Energien ein Fortschritt erreichen.

Doch der rückläufige Jupiter bietet uns auch positive Aussichten. Wir können die letzten Monate noch einmal Revue passieren lassen und überprüfen, ob wir alle unsere Möglichkeiten genutzt und uns ausreichend verwirklicht haben. Nehmen Sie sich also die Zeit und fragen Sie sich, was für Sie wirklich im Leben zählt und was Sie möglicherweise noch zum Glücklichsein brauchen. Was fehlt Ihnen zurzeit und wohin möchten Sie noch gelangen? Mit Jupiters Rückläufigkeit können Sie sich Klarheit über all diese Fragen verschaffen und sich zudem um die nötigen Veränderungen bemühen. Fruchten werden diese dann allerdings erst mit Jupiters erneuter Direktläufigkeit zum Ende des Jahres.