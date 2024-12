Der zweite Dezember-Neumond am 30.12.2024 schenkt 3 Sternzeichen lebensverändernde Erkenntnisse!

Lieber Stier, nach den besinnlichen Festtagen versorgt Sie der Steinbock-Neumond mit frischer Energie. Sie starten fit und ausgeruht in den Tag und können noch vorm Jahresende einige Vorhaben erfolgreich beenden. Ob der Hausputz, ein wichtiger Termin oder das Arbeitsprojekt, welches Sie noch abschließen wollen, mit Ehrgeiz und Motivation widmen Sie sich Ihren Pflichten und bringen alles erfolgreich hinter sich. Das macht Ihnen am Neumond-Tag so richtig gute Laune und Sie sind allen einen Schritt voraus.

Gönnen Sie sich am Abend dennoch etwas Zeit, um abzuschalten und horchen Sie einmal tief in sich hinein. Die Neumond-Energien stimmen Sie verständnisvoll und helfen vor allem dabei, alte Konflikte zu lösen. Sie können noch vorm Jahresende mit sich und Ihren Mitmenschen ins Reine kommen. Das stärkt Ihren inneren Frieden und macht Sie noch ausgeglichener.

Das Jahreshoroskop 2025 für das Sternzeichen Stier