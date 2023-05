Die Botschaft der Skorpion-Sonne für den Steinbock

Wo andere wankelmütig sind, stehen Sie fest wie ein Fels in der Brandung. Auf Sie ist nun einmal Verlass – in guten wie in schlechten Zeiten. Dies und Ihr Wunsch, lieber auf Bewährtes als auf Innovation zu setzen, wird Ihnen nicht immer zum Besten ausgelegt. Gerade in Lebensbereichen, in denen Sie sich gesellschaftlich engagieren, gibt es Menschen, die Sie als Hemmschuh betrachten, wenn es um Initiative geht. Die Reise der Sonne durch den Skorpion zeigt Ihnen deutlich, wer ein schlechtes Licht auf Sie werfen will – und welche Lügen dabei über Sie in die Welt gesetzt werden. Doch wie heißt es so schön: Was kümmert es die Eiche, wenn eine Wildsau sich an ihr reibt?

Ihr Mantra der Wahrheit: Unbeirrt verlasse ich mich auf das, was sich in meinem Leben bewährt hat, und bleibe ganz gelassen, egal, was gerade los ist!

Artikelbild und Social Media: Collage mit PPAMPicture/iStock und Astrowoche.de