Die Botschaft der Skorpion-Sonne für den Wassermann

In den letzten Monaten sind Sie innerlich gereift und fühlen sich bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und tatsächlich bieten sich Ihnen gerade beruflich ungeahnte Chancen die es wahrzunehmen gilt. Doch vorsichtig, auch andere wollen die steile Karriereleiter hinauf. Gerade in der Skorpion-Zeit kann dies zu bösen Grabenkämpfen und Gerangel führen. Seien Sie daher jetzt besonders vorsichtig, wenn es um Gespräche mit der Chefetage geht. Gut möglich, dass der eine oder die andere gern unschöne Dinge über Sie verbreitet, um sich besser in Position zu bringen. Am besten halten Sie sich Ihren Kollegen gegenüber bedeckt und konzentrieren sich auf Ihre Aufgaben.

Ihr Mantra der Wahrheit: Ich bekomme das, was ich verdiene, und verdiene das, was ich bekomme!

Artikelbild und Social Media: Collage mit PPAMPicture/iStock und Astrowoche.de