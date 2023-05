Die Botschaft der Skorpion-Sonne für die Jungfrau

Umsicht, Nachsicht, Vorsicht – diese Herangehensweise ans Leben entspricht Ihrem Naturell. So sind Sie stets bestens gegen Anfeindungen und Intrigen gerüstet. Natürlich auch in der Zeit, in der die Sonne durch den Skorpion reist. Doch manchmal trifft auch Sie eine unerwartete Attacke. Besonders, wenn Sie wie gerade jetzt dabei sind, mehr aus Ihren Talenten zu machen, sich weiterbilden oder in Ihrem näheren Umfeld neue Impulse sammeln. Nicht alle in den Gruppierungen, in denen Sie sich bewegen, freuen sich über Ihre Entwicklung und möchten Sie gern wieder etwas bescheidener sehen. Lassen Sie nicht zu, dass man Ihnen in die Parade fährt, und ersticken Sie böses Getratsche selbstbewusst im Keim.

Ihr Mantra der Wahrheit: Ich kenne meinen Wert genau und stelle mein Licht nicht unter den Scheffel!

