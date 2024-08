Die Glücksbotschaft für Donnerstag: 8. August 2024

Kraftzah: 16

Engel flüstert einem Menschen etwas zu

Achte heute besonders auf kleine Zeichen, die Dir etwas sagen.

Seelenwort: Ja, die Welt ist unser Spiegel. Das Thema begegnet uns in diesen Tagen immer wieder. Zeit, dass wir das nicht als „Zufall“ abtun, sondern erkennen, dass alles mit allem zu tun hat – auch das, was wir in der Außenwelt erfahren. Leben neu sehen!

Chance: Unter Umständen bist Du jetzt gar nicht der Empfänger unmerklicher Botschaften, sondern der Sender! Gibt es etwas, was Deine Intuition rät, einem anderen Menschen mitzuteilen?

