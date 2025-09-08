Die Glücksbringer für das Sternzeichen Jungfrau in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, liebe Jungfrau?
Ihre Glücksfarbe: Bunte Farbtupfer sind in Ordnung, aber übertreiben sollten Sie es nicht.
Ihre Glückszahlen: 7, 10, 16, 18, 22 und 40. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Unter Künstler*innen blühen Sie auf.
