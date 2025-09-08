Die Glücksbringer für das Sternzeichen Waage in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, liebe Waage?
Ihre Glücksfarbe: Beige beruhigt die Nerven und hilft Ihnen dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Ihre Glückszahlen: 9, 15, 23, 24, 35 und 46. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Ehrgeizige und fleißige Menschen.
