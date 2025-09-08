Die Glücksbringer für das Sternzeichen Löwe in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Löwe?
Ihre Glücksfarbe: Tragen Sie Grün in allen Varianten.
Ihre Glückszahlen: 13, 22, 25, 29, 31 und 36. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die sich Ihnen anvertrauen und wissen, was für ein großes Herz Sie haben.
