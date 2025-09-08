Die Glücksbringer für das Sternzeichen Krebs in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Krebs?
Ihre Glücksfarbe: Mit Grau und Schwarz können Sie jetzt nichts verkehrt machen. Es stärkt Ihre Nerven.
Ihre Glückszahlen: 12, 16, 21, 23, 29 und 39. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Sie brauchen unkomplizierte Menschen um sich.
