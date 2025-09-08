Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Legen Sie diese Woche Ihr Augenmerk auf Goldschmuck. Er bringt Ihre Aura zum Strahlen.

Ihre Glückszahlen: 3, 15, 19, 28, 30 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Jeder, der Sie jetzt sein lässt, wie Sie sind.