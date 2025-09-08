präsentiert von WUNDERWEIB.de
Glücksfarbe, Glückszahl, Glückspartner*innen

Die Glücksbringer für das Sternzeichen Zwillinge für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Astrowoche
Redaktion Astrowoche
Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025

Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Zwilling?

4 / 13
Abbildung vom Sternzeichen Zwillinge vor einem grünen Hintergrund mit vierblättrigem Klee
Foto: Redaktion Astrowoche
Ihre Glücksfarbe: Legen Sie diese Woche Ihr Augenmerk auf Goldschmuck. Er bringt Ihre Aura zum Strahlen.

Ihre Glückszahlen: 3, 15, 19, 28, 30 und 32. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Jeder, der Sie jetzt sein lässt, wie Sie sind.

Video: Glutamat
