Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Schütze?
Ihre Glücksfarbe: Gelb verstärkt Ihre Neugier und schärft Ihren Verstand noch mehr.
Ihre Glückszahlen: 4, 12, 14, 23, 30 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die hinter Ihnen stehen und Sie stärken.
