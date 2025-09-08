Die Glücksbringer für das Sternzeichen Schütze in der Woche vom 8. bis 14. September 2025

Ihre Glücksfarbe: Gelb verstärkt Ihre Neugier und schärft Ihren Verstand noch mehr.

Ihre Glückszahlen: 4, 12, 14, 23, 30 und 34. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)

Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die hinter Ihnen stehen und Sie stärken.