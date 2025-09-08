Die Glücksbringer für das Sternzeichen Skorpion in der Woche vom 8. bis 14. September 2025
Aus der Serie: Die Glücksbringer für alle Sternzeichen für die Woche vom 8. bis 14. September 2025
Welche Glücksfarben, Glückszahlen und Glückspartner*innen sind vom 8. bis 14. September 2025 wichtig, lieber Skorpion?
Ihre Glücksfarbe: Hellblau macht Sie sanfter und bringt Ihre sensible Seite noch mehr hervor.
Ihre Glückszahlen: 3, 12, 19, 22, 33 und 43. (Diese Zahlen sind auch miteinander kombinierbar.)
Ihre Glückspartner*innen: Menschen, die das Leben genießen können.
Video: Glutamat