Die Glückstage der Sternzeichen im Oktober 2023: Die besten Tage des Monats

Der Oktober bringt uns nicht nur den bunten Herbst, sondern schenkt allen zwölf Sternzeichen auch ihre ganz persönlichen drei Glückstage. Lesen Sie hier, wann Ihr Sternzeichen sich im Oktober ganz besonders freuen darf und warum.

Interessiert Sie auch, was ihr Sternzeichen in den Lebensbereichen Liebe, Beruf und Gesundheit in dem Monat erwartet? Die Antwort finden Sie in unserem Monatshoroskop für Oktober 2023.

Im September beeinflussen uns nach wie vor einige rückläufige Planeten. So auch der rückläufige Jupiter, der noch bis Ende Dezember für einige Herausforderungen sorgt. Hinzu gesellt sich auch der rückläufige Uranus, der einige Turbulenzen mit sich bringt. Da freuen wir uns ganz besonders auf die Glückstage, die uns den Monat versüßen.