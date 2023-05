Die große Liebesprognose ab 13. Mai 2023: Sternzeichen Steinbock

Beziehungen, so denken Sie, werden überbewertet. Sie machen sich häufiger über das Gemeinwohl Gedanken als über die Menschen in Ihrer unmittelbaren Umgebung. Dagegen ist nichts zu sagen, solange Sie nicht vergessen, dass andere Menschen nicht nur eine bestimmte Funktion in Ihrem Leben erfüllen, sondern auch ein Herz und viele Gefühle besitzen! Die Strenge, mit der Sie Ihren Lieblingsmenschen begegnen, entspringt sicher einer guten Absicht. Doch es trägt nicht unbedingt zu einer Wohlfühlatmosphäre im Miteinander bei. Hören Sie also in diese Tagen genau hin, was andere Ihnen zu sagen haben. Und überlegen Sie, ob es nicht Zeit wird, mehr Gefühl zu zeigen, bevor Sie jemanden verlieren.

Der Rat der Sterne: Es sind die Gefühle, auf denen eine Beziehung gründet, nicht der Nutzen!

Artikelbild und Social Media: Collage mit orensila/iStock und Astrowoche.de