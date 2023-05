Die große Saturn-Chance für den Löwen

Der Einzige, der Ihnen Grenzen setzen darf, sind Sie selbst! So zumindest erleben Sie sich als Löwe. Und nun kommt Saturn und verlangt von Ihnen Disziplin, nicht um Ihrer selbst, sondern um des großen Ganzen willen. Das erzeugt in Ihnen Unbehagen, denn Sie haben Ihr Leben gerne selbst in der Hand. In diesem Jahr wird Ihre Kreativität auf die Probe gestellt. Saturn will, dass Sie sich beweisen, und hält Ihnen den Spiegel vor: Wie viele der wundervollen Ideen haben Sie verwirklicht? Es wird Zeit, sich nicht nur darin zu gefallen, Großartiges zu wollen, sondern es auch zu tun! Jetzt ist nicht die Zeit, abzuwarten. Dieses Jahr bietet Ihnen die Chance, Ihre Schöpferkraft zu leben. Nur müssen Sie tatsächlich zur Tat schreiten.

Artikelbild und Social Media: iStock/guvendemir & iStock/cidepix