Saturn im Transit zum Geburtsuranus: So wird Ihr Weg in die Zukunft frei

Wenn der Saturn-Transit etwa in einem Sextil oder Trigon zu unserem Geburtsuranus steht, ist „alles in Butter“. Dann bietet uns das bisherige, das alte Leben Schutz und Halt, der uns ermöglicht, frei zu experimentieren und unbeschwert Neues anzugehen. Wenn sich Neues ergibt, ist es schön und bereichernd, aber meist nicht zwingend erforderlich.

Wirklich weiterbringen im Leben wird uns aber vor allem die Konjunktion, das Quadrat oder die Opposition, die Saturn zum Geburtsuranus bildet. Denn Saturn will ja, dass wir solide, bodenständig und zielgerichtet sind und etwas von Dauer schaffen. Und im Spannungsaspekt deutet Saturn auf die Notwendigkeit hin, dass etwas, das in aller Regel schon längst überfällig ist, in unserem Leben geändert werden muss. Es kann keinen Aufschub mehr geben.

Saturn will uns sagen, dass wir endlich handeln müssen, so schwer es uns auch fällt, das Alte hinter uns zu lassen oder auch nur infrage zu stellen. Auf jeden Fall deuten diese Transite eine Krisensituation an, in der wir uns früher oder später bewegen müssen und in der „Aussitzen“ zu nichts führt. Wenn wir diese notwendigen Veränderungen nicht bewerkstelligen können, dann könnte der gequälte Uranus in Form von Nervenkrisen auf sich aufmerksam machen.

Saturn-Transite: Der Weg zur Weisheit