Widder-Saison ab dem 20.03.2025: Sie schenkt uns einen energievollen Frühjahrsstart!

Der März wird einer der bedeutendsten und prägendsten Monate im Venus-Jahr 2025. Nicht nur, dass die Widder-Saison ein neues astrologisches Jahr einleitet, es kommt auch zu vielen wertvollen Konstellationen, die sich vor allem in den Sternzeichen Widder und Fische abspielen.

Merkur wird am 15.03. rückläufig

Seit dem 15.03. ist Merkur wieder rückläufig, zum ersten Mal in diesem Jahr. Zunächst steht der Planet dabei im Widder und sorgt für Missverständnisse und ein erhöhtes Konfliktpotenzial. Am 30.03. wandert Merkur dann in die Fische und stimmt uns ziemlich emotional und empfindlich.

Am 27.03. wechselt Venus in die Fische

Wenn Venus in die Fische wechselt, ist der Planet zunächst noch rückläufig. Während dieser Zeit können wir zu Gefühlsschwankungen und Unentschlossenheit neigen und gerade in Verbindung mit der Widder-Sonne sind Gefühlsausbrüche möglich. Es hilft, für Ausgleich zu sorgen und auf das Bauchgefühl zu hören. Mit der direktläufigen Fische-Venus ab dem 13.04. geht es dann etwas sanfter zu und tiefe emotionale Verbindungen sowie die Kreativität werden gefördert.

Lilith wechselt am 27.03. in den Skorpion

Am selben Tag wie der Venus-Wechsel ereignet sich auch ein Wechsel von Lilith aus der Waage in den Skorpion. Lilith ist ein sensitiver Punkt im Horoskop, bei dem es unter anderem um die Erforschung von verborgenen Wünschen und Schattenseiten geht. Steht Lilith im tiefgründigen Skorpion, steigt das Interesse an versteckten Wahrheiten und wir können uns mit eigenen Tabus, Grenzen und Sehnsüchten beschäftigen sowie Machtspiele in Beziehungen aufdecken.

Hier mehr erfahren: Bedeutung von Lilith in den 12 Häusern: Sie zeigt uns unsere Schattenseiten

Neumond im Widder am 29.03.

Rund um den Widder-Neumond geht es dynamisch zu und Neubeginne in sämtlichen Lebensbereichen werden gefördert. Wir erhalten neue Denkanstöße, frische Inspiration und können unser Leben aktiv verbessern. Im stürmischen Widder heißen wir Veränderungen willkommen, anstatt diese zu fürchten. Allerdings können diese Kräfte auch zu Ungeduld und Unbeherrschtheit führen.

Merkur wandert in die Fische ab 30.03.

Mit Merkur in den Fischen lassen wir uns stark von unseren Gefühlen leiten und könnten zu irrationalen Entscheidungen neigen. Das Interesse an Spiritualität, Kunst und Religion wächst und wir reden frei aus dem Herzen heraus.

Neptun steht im Widder ab 30.03.

Ein bedeutender Wandel geschieht, wenn Neptun nach über 150 Jahren wieder in den Widder einzieht. Neptun wechselt nur alle 13 bis 14 Jahre sein Zeichen und verweilte zuletzt in den Fischen. Der Planet steht für Illusionen, Träume und Spiritualität und in Verbindung mit dem tatkräftigen Widder wird sein Einfluss sehr spannend. Es gilt, sich vom Wunschdenken zu verabschieden und die Realität zu sehen, wie sie ist.