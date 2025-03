Der April 2025 wird dank Glücksplanet Jupiter für 3 Sternzeichen zum schönsten Frühlingsmonat!

Der Frühlingsmonat April ist da! Bekanntlich macht der Monat der Veränderungen ja, was er will – vieles davon wirkt sich aber zum Glück positiv auf uns aus. Gleich zu Beginn des Monats, am 7. April 2025, wird Merkur zum Beispiel wieder direktläufig. Missverständnisse der letzten Wochen lösen sich auf, Pläne, die ins Stocken geraten sind, nehmen wieder Fahrt auf und wir können mit mehr Leichtigkeit nach vorne blicken!

Mitte April erwarten uns dann mehrere bedeutsame Ereignisse. Am 13. April 2025 erstrahlt zum Beispiel der erste Vollmond dieses astrologischen Jahres am Himmel. Dieses Mal findet er in der Waage statt. Die Energien des harmoniebedürftigen Luftzeichens sorgen dafür, dass wir unseren Fokus auf echte Herzensangelegenheiten legen. Nur wenige Tage später, am 16. April, tritt Kommunikationsplanet Merkur in den feurigen Widder ein. Jetzt fallen uns Entscheidungen deutlich leichter als sonst, und wir werden Meister*innen der klaren Kommunikation. Diese dynamische und mutige Energie wird am 18. April 2025 noch verstärkt, wenn Mars in den kraftvollen Löwen wechselt. Das tut vor allem unserem Selbstbewusstsein gut!

Einen Tag später, am 19. April 2025, steht der Beginn eines neuen Kapitels an. Der Wechsel der Sonne bestimmt den Start der diesjährigen Stier-Saison. Die Eigenschaften des Erdzeichens, das sehr beständig ist und für Genuss schwärmt, sorgen dafür, dass wir den Frühling, der nun schon voll im Gange ist, noch positiver wahrnehmen. Die Stier-Energien, die uns bis in den Mai begleiten, erfahren am 27. April 2025 noch einmal ein kleines Hoch, da sich an diesem Tag ein Neumond in diesem Zeichen ereignet. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, um neue, vor allem langfristige Vorhaben zu planen und anzugehen!

Zum Monatsende rückt am 30. April 2025 mit dem Einzug der Venus in den Widder die Leidenschaft in den Vordergrund! Wir stehen offen und mutig zu unseren Gefühlen und sind bereit, Risiken einzugehen. Und das ist gut! Denn, wie wir wissen, ist die Liebe nichts für Feiglinge. Was für kraftvolle Energien, die den April so würdevoll verabschieden!

Während der gesamten Zeit mischt natürlich auch Jupiter hier und da ein wenig mit. Wenn der Glücksplanet günstig zu unserem Zeichen steht, kann eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Auf seine kosmische Unterstützung können sich diese drei Sternzeichen im April 2025 freuen!

Nicht verpassen: Die Glückstage im April 2025: Das sind laut Horoskop Ihre besten 3 Tage!