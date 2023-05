Die Merkur-Warnung für die Jungfrau

Von allen Zeichen sind Sie, liebe Jungfrau, das in Gelddingen geschickteste. Das liegt nicht nur daran, dass Merkur der Herr in Ihrem Zeichen ist, sondern dass Sie als Erdzeichen einfach den Boden der Tatsachen nie verlassen. Daher sind Sie in dieser Zeit gut gerüstet und widerstehen allen Verlockungen mit Leichtigkeit. Zu genau wissen Sie, was Sie brauchen, als dass Ihnen jemand Bedürfnisse einreden könnte, die Sie gar nicht haben. Achten Sie aber auf Ihre Umwelt: Wenn hier Ihr Umsichtigkeitsradar anschlägt, sollten Sie sich nicht scheuen, andere vor Fehlkäufen durch Ihren klugen Rat zu bewahren. Man dankt es Ihnen!

Der Rat des rückläufigen Merkur: Du hast dein Umfeld im Blick und stehst anderen beratend zur Seite.

