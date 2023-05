Die Neumond-Chance für den Löwen

Der Eintritt der Sonne in das künstlerische Waagezeichen hat eine Welle der Kreativität in Ihnen losgetreten. Der Neumond im selben Zeichen schafft noch zusätzlichen Spielraum für Ihre seelische Entfaltung. Langfristig werden Ihnen die Impulse, denen Sie jetzt folgen, im Bereich der Arbeit gute Dienste leisten. Kurzfristig hat Ihr Wunsch nach persönlicher Weiter­entwicklung starken Einfluss auf Ihr Be­ziehungs- und Familienleben. Hier sind Veränderungen absehbar. Es ist nur fair, wenn Sie Ihre Liebsten an Ihrer neuen Gefühlslage teilhaben lassen. Denn dann können Sie gemeinsam über die unterschiedlichen Op­tionen nachdenken, die sich nun anbieten. Was immer geschieht – es öffnen sich jetzt ganz neue Türen.

Ihr Neumond-Mantra: Ich akzeptiere, dass Beziehungen sich wandeln.

