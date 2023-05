Die Neumond-Chance für die Jungfrau

Kurz nach Ihrer regen Geburtstagszeit bringt dieser luftige Waage-Mond noch einmal reichlich Aufregung in Ihr Leben. Talente, die Sie schon lange in sich wahrnehmen, drängen nun mit großer Vehemenz in Ihr Bewusstsein und wollen endlich gelebt werden. Was hindert Sie noch, Ihren kreativen Impulsen nachzugeben? Je mehr Sie nun auf das setzen, was Sie erfüllt und begeistert, umso positiver wird sich Ihre Arbeitswelt verwandeln. Der Neumond unterstützt hier jedwede Veränderung – sei dies ein Jobwechsel oder der mutige Schritt in die Selbstständigkeit. Angst vor der eigenen Courage? Dann nutzen Sie die Zeitqualität für den energetischen Hausputz: Welche Routinen und Alltagsrituale bedürfen einer Veränderung.

Ihr Neumond-Mantra: Ich überprüfe meinen Alltag auf Sinnhaftigkeit.

Artikelbild und Social Media: Collage mit iStock/Anna Frank und Astrowoche.de