Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Jungfrau

Das Jahr 2025 lädt Sie, liebe Jungfrau, ein, Ihre analytische Kraft mit neuen Visionen zu verbinden. Der Neumond zum Jahresbeginn gibt Ihnen die Energie, langfristige Ziele festzulegen und Ihre Pläne praktisch umzusetzen. Venus schenkt Ihnen romantische Momente und fördert harmonische Verbindungen, während Uranus überraschende Wendungen bereithält, die Ihre gewohnte Ordnung spannend aufrütteln. Besonders in der zweiten Jahreshälfte fordern Sie die Finsternisse auf, mutig loszulassen, was nicht mehr zu Ihnen passt, und Ihre innere Stabilität zu finden. Lassen Sie sich von den Sternen leiten, um in Liebe und Beruf klare, erfüllende Wege einzuschlagen.

Ihre Sternstunden 2025: