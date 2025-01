Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Waage

Liebe Waage, 2025 wird für Sie ein Jahr der tiefen Erkenntnisse und harmonischen Veränderungen. Ihre Beschützerin Venus inspiriert Sie dazu, die Liebe in allen Facetten zu feiern – sei es romantisch, freundschaftlich oder in der Selbstliebe. Uranus' Reise in die Zwillinge sorgt dafür, dass Sie Ihre Beziehungen und Werte neu definieren und überraschende Wendungen Sie wachsen lassen. Besonders im beruflichen Bereich helfen Ihnen Saturn und Neptun, Ihre kreativen Visionen in realisierbare Projekte zu verwandeln. Im Zusammenspiel laden die Planeten Sie dieses Jahr ein, Ihre innere Balance zu finden und sich von allem zu befreien, das Ihre Harmonie stört.

Ihre Sternstunden 2025:

Liebe: 21.3.-25.3., 1.11.-6.11.

Gesundheit: 10.8.-15.8., 5.11.-10.11.

Job/Geld: 28.1.-2.2., 3.5.-8.5.