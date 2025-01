Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Krebs

2025 wird für Sie, lieber Krebs, ein Jahr voller neuer Stabilität. Der lebensfrohe Jupiter sorgt ab Juni in Ihrem Zeichen für ein überwältigendes Gefühl von Optimismus und erweitert Ihre Möglichkeiten, sowohl beruflich als auch persönlich. Kämpfer Mars kehrt zu Jahresbeginn in Ihr Zeichen zurück und verleiht Ihnen Entschlossenheit, die richtigen Schritte zu gehen und sich von alten Belastungen zu befreien. Frau Venus inspiriert Sie zu mehr Romantik und hilft Ihnen, Beziehungen mit besonderer Tiefe zu erleben. Mit Uranus und Saturn an Ihrer Seite können Sie langfristige Pläne schmieden, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit und innerer Balance geben.

Ihre Sternstunden 2025: