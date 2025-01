Die Sternstunden 2025 für das Sternzeichen Zwillinge

Für Sie, lieber Zwilling, wird 2025 ein Jahr voller Dynamik und spannender Wendungen werden. Der lebhafte Uranus, der im Sommer in Ihr Zeichen wechselt, bringt frischen Wind und inspiriert Sie, kreative Ideen mutig umzusetzen. Venus schenkt Ihnen besonders in den Sommermonaten bezaubernde Momente der Liebe und Leichtigkeit, während Sie Jupiter noch bis Mitte des Jahres ins allerbeste Licht rückt. In der zweiten Jahreshälfte unterstützt er Ihr innerliches Wachstum. Pluto im Wassermann eröffnet Ihnen langfristige Perspektiven, die Ihre Träume unterstützen. Ein Jahr, um sich auf Ihre Flexibilität zu verlassen und Chancen, die sich unerwartet ergeben, zu ergreifen.

Ihre Sternstunden 2025: