Die Uranus-Botschaft für den Wassermann

Es könnte alles so schön sein! Das denken Sie als Wassermann gerade. Zwar sind Sie von allen Zeichen dasjenige, das Veränderungen gegenüber am offensten ist, aber gerade läuft es einfach nicht gut für Sie. Dort, wo Sie gerade viel Zeit und Energie aufwenden, um erfolgreich zu sein, wird Ihnen ein Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine geworfen. Das ist ärgerlich, denn es bringt Sie von Ihrem Kurs ab. Doch genau darum geht es: Prüfen Sie lieber, ob die Ausrichtung Ihres Lebens noch stimmt! Manchmal hat es seinen Grund, warum wir nicht erreichen, was wir uns vorgenommen haben. In Ihrem Fall könnte es gut sein, dass Sie Ihren Kurs korrigieren müssen. Uranus-Impuls: Die Zeit ist gekommen, zu prüfen: Bin ich noch auf der richtigen Spur?

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix