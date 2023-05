Die Uranus-Botschaft für den Steinbock

Steinböcke können Ihr Glück kaum fassen! Sie haben schon damit gerechnet, sich weiterhin abmühen zu müssen, um das zu erreichen, was Sie sich vorgenommen haben. Und auf einmal geht alles wie von selbst! Dort, wo Sie sich gestern noch die Haare gerauft haben, lösen sich Probleme in Luft auf. Und das alles, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen. Sie fragen sich: Kann das wirklich sein? Schon suchen Sie das berühmte Haar in der Suppe. Doch bevor Sie sich da in etwas hineinsteigern: Akzeptieren Sie einfach, dass das Leben es gerade gut mit Ihnen meint. Wovon Sie loslassen dürfen: Von der Vorstellung, dass alles schwierig zu sein hat. Uranus-Impuls: Es ist Zeit, mich darüber zu freuen, dass es für mich gut läuft! Ich darf entspannen.

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix