Die Wunschweisheit für das Sternzeichen Schützen

Als Schütze-Geborene wollen Sie in allen Lebenslagen aus dem Vollen schöpfen. Daher kommt Ihnen die Nacht der Sternschnuppen gerade recht! Für Sie lohnt es sich, in der Nacht das Maximum abzuwarten, um selbst ein Feuerwerk an Wünschen zu entzünden. Wenn sich nicht alle Wünsche erfüllen, so betrübt Sie das kaum. Sie machen es wie ein Baum: Sie senden zahllose Samen in die Welt und freuen sich, wenn sich dann einige verwirklichen. Diese sind es dann auch wert. Nehmen Sie sich also nicht allzu viel vor in den Nächten der Perseiden, um sich voll und ganz dem Wünschen hinzugeben.

Ihre persönliche Wunschweisheit: Meine Wünsche sind so zahlreich wie die Sterne am Himmel.

Artikelbild und Foto Social Media: iStock/Lemon_tm