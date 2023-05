Die Wunschweisheit für das Sternzeichen Fische

Fische träumen ja gerne – aber glauben sie auch an Wunscherfüllung? Tatsächlich finden wir die meisten Skeptiker gegenüber Wünschen bei den Fischen! Der Hintergrund: Als Fisch sind Ihnen unerfüllte Träume oft lieber als verwirklichte. Solange es nicht konkret ist, muss man auch keine Furcht vor Enttäuschung haben. Die Nacht der Sternschnuppen kann Sie eines Besseren belehren. Für Sie gilt: Bereiten Sie sich nicht vor, sondern lassen Sie sich von der Magie des Augenblicks berühren. Sie werden merken: Was auch immer in Ihnen aufsteigt beim Anblick der Lichtfunken am Himmel, wird richtig sein.

Ihre persönliche Wunschweisheit: Aus der Mitte meiner Träume wird der richtige Wunsch geboren.

Artikelbild und Foto Social Media: iStock/Lemon_tm