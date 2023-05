Magische Sternennacht: So erfüllt sich am 12. August Ihr Herzenswunsch!

In den Tagen um den 12. August wiederholt sich jährlich ein wahrhaft himmlisches Spektakel: Unzählige Sternschnuppen fallen aus dem Sternbild des Perseus, darum Perseiden genannt. Und immer leuchten mit diesen Lichtfunken auch unsere Wünsche und Hoffnungen am Sternenhimmel. Was ist dran am Mythos der Sternschnuppen? Und wie können wir ihre Magie zur Wunscherfüllung nutzen? Kann in einer solchen Nacht tatsächlich unser Herzenswunsch in Erfüllung gehen?