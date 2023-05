Die Wunschweisheit für das Sternzeichen Wassermann

Witzigerweise ist der spontane Wassermann in puncto Wunscherfüllung geradezu gehemmt! Das liegt daran, dass Sie so sehr wollen, dass sich ein Wunsch erfüllt, dass Sie jede Eventualität ausschließen wollen, die verhindert, dass ein Wunsch ein Fehlschlag wird. Doch während Sie noch nachdenken, ist die Sternschnuppe längst verglüht. Nehmen Sie daher die Herausforderung der Perseidennächte an und gehen Sie völlig ungeplant an das Wünschen. Lassen Sie genau dann einen Wunsch aufsteigen, wenn die Lichtfunken über den Himmel tanzen. Lassen Sie sich überraschen, was Ihnen zufällt ...

Ihre persönliche Wunschweisheit: Ich bin bereit, den Wunsch zu verwirklichen, der mir vom Himmel geschickt wird.

Artikelbild und Foto Social Media: iStock/Lemon_tm