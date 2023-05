Der Saturn-Mars-Impuls für die Jungfrau

Als feinfühlige Jungfrau haben Sie die problematische Konstellation schon lange im Voraus gespürt. Sie wissen, wie wichtig es ist, eine Partnerschaft zu pflegen. Doch Mars und Saturn haben auch für Sie eine Lernaufgabe: Zeigen Sie deutlicher, was Ihnen wichtig ist! Ihr Partner kennt Sie als zuverlässigen und zuvorkommenden Menschen. Doch was wirklich in Ihnen vorgeht, das weiß kein Mensch. Auch nicht der Mensch an Ihrer Seite. Es kann gut sein, dass man Ihnen das als mangelndes Vertrauen auslegt. Es wird daher Zeit, dass Sie dem Menschen, den Sie lieben, Ihr Herz öffnen.

Ihr Mars-Saturn-Impuls: Ich löse mich von allen Zweifeln und zeige mich meinem Partner gegenüber so, wie ich wirklich bin.

