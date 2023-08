Diese 3 Sternzeichen erleben ab 28. August 2023 die allerbeste Vollmond-Woche!

Sie neigen grundsätzlich dazu, sich manchmal in Tagträumereien zu verlieren und sich der Realität zu entziehen, lieber Fisch. Das kann in einigen Situationen dazu führen, dass sie nicht die notwendige Konzentration aufbringen können. Doch nicht dieses Mal! Denn jetzt bekommen Sie gleich drei Planeten zur Seite gestellt, die Ihnen nur zu gerne ihre Hilfe anbieten. Zwar fordern Merkur, Jupiter und Uranus von Ihnen, dass Sie sich mit voller Kraft engagieren, doch da sie Ihnen genau die Aufgaben schicken, die Sie auch bewältigen können, macht sich Ihr Einsatz am Ende bezahlt. Sie können in dieser Woche allen zeigen, was in Ihnen steckt. Ihre Leistung wird nicht ungesehen bleiben.