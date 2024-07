Diese 3 Sternzeichen erleben ab dem 08. Juli 2024 eine erfolgreiche Glückswoche!

Dank Venus und Pluto in Opposition stehen Widder diese Woche überall im Mittelpunkt. Auf andere wirkt es so, als hätten Sie geradezu etwas Magisches an sich. Genießen Sie die Aufmerksamkeit, die Ihnen geschenkt wird, lieber Widder! Und nutzen Sie Ihre Superstar-Aura für sich! Sie kann Ihnen in dieser Woche vor allem im Job zugutekommen. Zusätzliche Unterstützung erhalten Menschen mit dem Sternzeichen Widder von Mars, der sich im Löwen befindet. Sie fühlen sich voller Kraft und was Sie auch angehen, die Zeichen stehen auf Erfolg. Gibt es ein berufliches Projekt, das Sie schon lange in die Tat umsetzen möchten? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt!

Der Tipp der Sterne für die Woche: Geben Sie auch mal etwas an andere ab! Es ist nicht nur mühsam, alles alleine schaffen zu wollen, zu zweit oder im Team mit mehreren Menschen geht es tatsächlich schneller und leichter. Also nehmen Sie auch mal Hilfe an, wenn Sie Ihnen angeboten wird.