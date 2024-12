Wintersonnenwende am 21.12.2024: Diese 3 Sternzeichen erleben einen bedeutungsvollen Tag!

Die Wintersonnenwende hat auch eine astrologische Relevanz. Durch Sie werden wir wieder mit mehr Licht versorgt, was positive Energien mit sich bringt. Gleichzeitig sorgt dieser Tag jedoch ebenfalls für ruhige und besinnliche Kräfte. Diese werden auch vom Wechsel der Sonne in den bodenständigen Steinbock unterstützt, welcher noch am selben Tag stattfindet.

Die Steinbock-Saison hilft uns dabei zu erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist, und bringt uns pünktlich zum Weihnachtsfest näher mit unseren Lieben zusammen. Wir können uns in Selbstreflexion üben und neue Ziele für das Jahr 2025 setzen. Dabei unterstützt auch der Steinbock-Neumond am 30. Dezember, welcher uns zum Ende des Jahres passenderweise die Chance auf einen Neustart schenkt.

Lesen Sie jetzt, welche drei Sternzeichen mit der Wintersonnenwende zu Gewinnern werden.